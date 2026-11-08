В МВД предупредили о рисках для данных при использовании ChatGPT

В качестве аргумента МВД приводит исследование The Algorithmic Self‑Portrait. Согласно его результатам, система почти в 96% случаев сама формирует записи в своей памяти, причём 91% таких записей включают персональные данные — например, настоящие имена, адреса и данные о социально‑экономическом положении. Примерно в половине случаев сохраняются сведения о здоровье и личных взглядах, а у большинства пользователей фиксируются их намерения, вкусы и поведенческие особенности.

Правоохранители подчёркивают, что даже применение вымышленных имён не обеспечивает настоящей анонимности: из‑за накопления разных типов данных риск установления личности остаётся высоким. Дополнительную опасность создаёт возможность «подмены» памяти ИИ — если в обрабатываемые материалы внедрить ложные указания, это может исказить дальнейшие ответы модели. Особенно критично это при обращении к нейросети за помощью в работе со служебной и профессиональной документацией.

Чтобы снизить риски, МВД советует внимательно следить за настройками персонализации и памяти в ChatGPT, не загружать в сервис конфиденциальные и рабочие документы, формулировать запросы так, чтобы в них не было персональных сведений, а при необходимости пользоваться временными чатами, где данные не сохраняются. Уровень защищённости во многом определяется тем, какой объём личной информации пользователь передаёт искусственному интеллекту.

Ранее компания OpenAI приостановила обучение своих наиболее мощных моделей искусственного интеллекта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

