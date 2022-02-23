Генсек ООН отказался признавать происходящее в Донбассе геноцидом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не рассматривает происходящее в Донбассе как геноцид. Об этом генсек заявил, отвечая на вопрос российских журналистов.

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«Геноцид — это преступление, которое ясно определено, и заявление о котором должно быть сделано в соответствии с международным правом. Я не думаю, что это тот случай», — цитирует Гутерриша ТАСС.

Кроме того, генсек ООН заявил, что российская сторона не может быть миротворцем на Украине, пишет «Свободная пресса».

«Когда войска одной страны входят на территорию другой страны без ее согласия, они не являются беспристрастными миротворцами», — указал Гутерриш.

В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Российский лидер объяснил свое решение происходящим в Донбассе «ужасом и геноцидом», напоминает Газета.ру. Путин поручил Минобороны ввести российские войска на территорию республик, чтобы обеспечить поддержание мира.

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