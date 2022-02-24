СМИ сообщили о высадке российского десанта в Одессе и Мариуполе

Журналист отмечает, что ранее стало известно о десантировании сил РФ в Днепропетровске.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», российский десант высадился также в Мариуполе. По данным агентства, ведутся ракетные обстрелы военных объектов по всей Украине.

Кроме того, «Интерфакс-Украина» передает, что сотрудников и пассажиров киевского аэропорта «Борисполь» эвакуируют. Ранее украинские СМИ сообщали о стрельбе и взрывах в районе воздушной гавани.

Президент России Владимир Путин утром в четверг объявил о начале специальной военной операции для защиты мирного населения Донбасса, пишут Известия. Глава государства выступил с обращением к россиянам, отметив, что действия РФ — самозащита от создаваемых для страны угроз, сообщает «Свободная пресса».

