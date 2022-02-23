Небензя заявил, что Киеву нужны были только территории Донбасса

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Киев с самого начала вынашивал планы реванша в отношении Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.

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Небензя еще раз подчеркнул, что Киев не собирается выполнять минские соглашения. Постпред России при ООН отметил, что Киеву всегда нужны были не жители Донбасса, а его территория.

Небензя также сообщил Генассамблее ООН, что Россия будет следить за режимом прекращения огня на Донбассе. Никто «либеральничать» не будет, добавил постпред.

По словам Небензи в Россию из ЛНР и ДНР прибыли уже 96 тыс. беженцев.

Ранее стало известно, что съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в пригороде Донецка.

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