Небензя заявил, что Киеву нужны были только территории Донбасса

Небензя еще раз подчеркнул, что Киев не собирается выполнять минские соглашения. Постпред России при ООН отметил, что Киеву всегда нужны были не жители Донбасса, а его территория.

Небензя также сообщил Генассамблее ООН, что Россия будет следить за режимом прекращения огня на Донбассе. Никто «либеральничать» не будет, добавил постпред.

По словам Небензи в Россию из ЛНР и ДНР прибыли уже 96 тыс. беженцев.

Ранее стало известно, что съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в пригороде Донецка.

