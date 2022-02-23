Зеленский заявил, что ждет от Запада дальнейшего санкционного давления на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет дальнейших шагов от западных партнеров по введению антироссийских санкций. Об этом сообщает ТАСС.

Мадуро выразил поддержку Путину после признания ДНР и ЛНР

В ходе совместного брифинга с президентами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой Зеленский отметил, что Украина положительно относится к решениям Евросоюза, США, Канады и Великобритании ввести рестрикции против России.

Украинский лидер еще раз подчеркнул, что Киев ждет от Запада четких гарантий безопасности.

Ранее Зеленский сообщил, что сам много раз предлагал президенту России Владимиру Путину провести переговоры.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Санкции Против РоссииВладимир ЗеленскийЗапад
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры