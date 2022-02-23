Зеленский заявил, что ждет от Запада дальнейшего санкционного давления на Россию

В ходе совместного брифинга с президентами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой Зеленский отметил, что Украина положительно относится к решениям Евросоюза, США, Канады и Великобритании ввести рестрикции против России.

Украинский лидер еще раз подчеркнул, что Киев ждет от Запада четких гарантий безопасности.

Ранее Зеленский сообщил, что сам много раз предлагал президенту России Владимиру Путину провести переговоры.



