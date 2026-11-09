Россиян депортируют из Индии после рейдов против мигрантов

В индийском штате Гоа за последнюю неделю выслали домой трех граждан России, еще троих готовят к отправке, сообщает Telegram-канал Mash.

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Проверки проходят в частном секторе и гостевых домах Мандрема, Керима и Пернема, где проживают иностранцы. Депортированные россияне превысили разрешенный срок пребывания по туристическим визам.

Во время отдельного рейда в Кериме сотрудники иммиграционной службы обнаружили пятерых иностранцев, среди которых были россияне, ожидающих высылки. Проверки связаны с усилением борьбы с преступностью, нелегальным пребыванием и незаконной предпринимательской деятельностью. Всего за последние месяцы из Гоа выдворили 160 иностранцев, среди которых десятки граждан России.

Ранее стало известно, что Таиланд с начала года депортировал 70 граждан России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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