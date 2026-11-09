Россиян депортируют из Индии после рейдов против мигрантов

Проверки проходят в частном секторе и гостевых домах Мандрема, Керима и Пернема, где проживают иностранцы. Депортированные россияне превысили разрешенный срок пребывания по туристическим визам.

Во время отдельного рейда в Кериме сотрудники иммиграционной службы обнаружили пятерых иностранцев, среди которых были россияне, ожидающих высылки. Проверки связаны с усилением борьбы с преступностью, нелегальным пребыванием и незаконной предпринимательской деятельностью. Всего за последние месяцы из Гоа выдворили 160 иностранцев, среди которых десятки граждан России.

Ранее стало известно, что Таиланд с начала года депортировал 70 граждан России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

