Россиян депортируют из Индии после рейдов против мигрантов
В индийском штате Гоа за последнюю неделю выслали домой трех граждан России, еще троих готовят к отправке, сообщает Telegram-канал Mash.
Проверки проходят в частном секторе и гостевых домах Мандрема, Керима и Пернема, где проживают иностранцы. Депортированные россияне превысили разрешенный срок пребывания по туристическим визам.
Во время отдельного рейда в Кериме сотрудники иммиграционной службы обнаружили пятерых иностранцев, среди которых были россияне, ожидающих высылки. Проверки связаны с усилением борьбы с преступностью, нелегальным пребыванием и незаконной предпринимательской деятельностью. Всего за последние месяцы из Гоа выдворили 160 иностранцев, среди которых десятки граждан России.
Ранее стало известно, что Таиланд с начала года депортировал 70 граждан России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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