Москва и Петербург стали лидерами по покупкам книг на душу населения

На второй позиции рейтинга расположился Краснодар: показатель города составил 1,67. В топ‑5 также вошли Екатеринбург и Казань. Далее в списке следуют Воронеж (6‑е место), Нижний Новгород (7‑е) и Ростов‑на‑Дону (8‑е). Десятку лидеров замыкают Барнаул и Челябинск — в этих городах индекс покупки книг оказался одинаковым и равен 1,32.

Для формирования рейтинга специалисты «Эксмо» проанализировали книжные продажи в 46 городах России, где численность населения превышает 500 тысяч человек. В расчёт принимались покупки, совершённые в первом полугодии 2026 года, — как в традиционных книжных магазинах и розничных сетях, так и на маркетплейсах.

Отдельно стоит отметить ситуацию в крупнейшей книжной сети «Читай‑город — Буквоед»: компания направила порядка 100 миллионов рублей на изъятие из продажи изданий, запрещённых в России в соответствии с новыми законодательными требованиями. Основная часть затрат обусловлена тем, что такую литературу нельзя вернуть поставщикам — её приходится списывать как убыток. Кроме того, подобные книги нельзя просто выбросить: они классифицируются как токсичные отходы и подлежат обязательной утилизации. Процедура уничтожения предусматривает измельчение литературы в промышленном шредере — при этом процесс фиксируют на видео, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

