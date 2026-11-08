Москва и Петербург стали лидерами по покупкам книг на душу населения
Согласно исследованию издательства «Эксмо», лидерами среди российских городов по частоте покупки книг стали Москва и Санкт‑Петербург. В первом полугодии 2026 года индекс приобретения литературы на одного жителя в обеих столицах достиг отметки 1,71 — это означает, что в среднем на каждого горожанина пришлось почти две книги, сообщает РИА Новости.
На второй позиции рейтинга расположился Краснодар: показатель города составил 1,67. В топ‑5 также вошли Екатеринбург и Казань. Далее в списке следуют Воронеж (6‑е место), Нижний Новгород (7‑е) и Ростов‑на‑Дону (8‑е). Десятку лидеров замыкают Барнаул и Челябинск — в этих городах индекс покупки книг оказался одинаковым и равен 1,32.
Для формирования рейтинга специалисты «Эксмо» проанализировали книжные продажи в 46 городах России, где численность населения превышает 500 тысяч человек. В расчёт принимались покупки, совершённые в первом полугодии 2026 года, — как в традиционных книжных магазинах и розничных сетях, так и на маркетплейсах.
Отдельно стоит отметить ситуацию в крупнейшей книжной сети «Читай‑город — Буквоед»: компания направила порядка 100 миллионов рублей на изъятие из продажи изданий, запрещённых в России в соответствии с новыми законодательными требованиями. Основная часть затрат обусловлена тем, что такую литературу нельзя вернуть поставщикам — её приходится списывать как убыток. Кроме того, подобные книги нельзя просто выбросить: они классифицируются как токсичные отходы и подлежат обязательной утилизации. Процедура уничтожения предусматривает измельчение литературы в промышленном шредере — при этом процесс фиксируют на видео, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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