Назван состав делегации Украины на переговорах с РФ и США
9 ноября 202600:01
Денис Хоноров
Состав украинской делегации на переговорах в Абу-Даби определен, сообщает «24 канал».
Ее возглавит глава службы внешней разведки Рустем Умеров. Также в нее войдет глава офиса президента Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).
За военное направление переговоров будет отвечать Андрей Гнатов.
Ранее в Кремле раскрыли, кто представит РФ на переговорах в Абу-Даби, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Компания BlackRock принимала участие в переговорах стран Европы по Украине
- Санду: Молдавия полностью отказалась от российского газа
- Назван состав делегации Украины на переговорах с РФ и США
- Названа причина смерти каскадера Анатолия Калмыкова
- Исследование: Почти треть россиян ходят в кино несколько раз в год
- СМИ: Россия полноценно развернет сеть «Рассвет» в 2027 году
- Москва и Петербург стали лидерами по покупкам книг на душу населения
- В МВД предупредили о рисках для данных при использовании ChatGPT
- Умерла актриса из сериала «Метод» Янина Когут
- Все АЗС сети «Трасса» в Подмосковье приостановили работу