Назван состав делегации Украины на переговорах с РФ и США

Состав украинской делегации на переговорах в Абу-Даби определен, сообщает «24 канал».

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Ее возглавит глава службы внешней разведки Рустем Умеров. Также в нее войдет глава офиса президента Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

За военное направление переговоров будет отвечать Андрей Гнатов.

Ранее в Кремле раскрыли, кто представит РФ на переговорах в Абу-Даби, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Гучек
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