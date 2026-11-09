Назван состав делегации Украины на переговорах с РФ и США

Ее возглавит глава службы внешней разведки Рустем Умеров. Также в нее войдет глава офиса президента Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

За военное направление переговоров будет отвечать Андрей Гнатов.

Ранее в Кремле раскрыли, кто представит РФ на переговорах в Абу-Даби, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

