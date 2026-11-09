Санду: Молдавия полностью отказалась от российского газа
Молдавия полностью отказалась от закупок газа из России, сообщила в соцсети X президент Майя Санду.
По ее словам, республика продолжает интеграцию в европейскую энергосистему. В Молдавии запущена линия электропередачи, которая соединила страну с Румынией и европейской энергосистемой. В дальнейшем планируется ввести в эксплуатацию еще две линии.
Молдавию ожидает новый рост цен на энергоносители, виток инфляции и углубление экономического кризиса, заявил НСН директор Социал-демократического института Молдавии, депутат парламента Богдан Цырдя.
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