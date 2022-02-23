Путин в разговоре с Эрдоганом подчеркнул важность решения по ЛНР и ДНР
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подчеркнул необходимость решения по ДНР и ЛНР в условиях агрессии Киева в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Путин также напомнил, что украинские власти категорически отказались от выполнения Минских соглашений.
В то же время Эрдоган в ходе разговора заявил, что против нарушения Россией территориальной целостности Украины. Турецкий лидер отметил, что готов к продолжению дипломатических контактов.
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