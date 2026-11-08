Исследование: Почти треть россиян ходят в кино несколько раз в год

Исследование раскрывает и другие детали зрительских привычек: 15% опрошенных посещают кино два‑три раза в месяц, а 7% — почти еженедельно. При этом 23% участников опроса вообще не ходят в кинотеатры.

Интерес зрителей не ограничивается только новинками проката. Так, 20% россиян хотя бы пару раз в год смотрят фильмы, давно снятые с широкого показа. Ещё четверть респондентов посещали такие сеансы один‑два раза за всю жизнь.

Особую нишу занимают сезонные киномарафоны, где демонстрируют культовые франшизы — например, «Гарри Поттер» или «Сумерки». В подобных мероприятиях уже успели поучаствовать 12% опрошенных, а ещё 18% следят за анонсами и хотели бы туда попасть.

Растёт и популярность альтернативных площадок для кинопоказов: 16% респондентов ходят на сеансы в кофейнях, книжных магазинах, галереях и арт‑пространствах. При этом каждый пятый опрошенный хотел бы побывать на таком мероприятии. Мотивы у зрителей разные: для 33% главное — сам фильм, для 25% — атмосфера места. 22% привлекают дополнительные активности — обсуждения и лекции после просмотра, а 15% видят в таких показах хороший повод провести вечер в компании друзей.

Россияне стали больше посещать разные мероприятия: от вечеринок и театров до детских мероприятий. Эти форматы досуга стали самыми быстрорастущими по итогам третьего квартала текущего года. Об этом НСН сообщили в пресс-службе EventTech платформы Ticketscloud.

