В ДНР предположили, когда Украина пойдет в наступление в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать наступление в Донбассе, когда пройдет «первый шок» от признания Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил представитель правящего движения ДНР, замруководителя центрального исполкома общественного движения «Донецкая республика» по вопросам агитации и пропаганды Артем Тимченко.

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В беседе с РИА Новости эксперт отметил, что обстрелы в Донбассе продолжаются, и выразил уверенность, что «Киев будет наступать».

«Киев где-то в глубине души рассчитывал на какое-то там очередное порицание его действий, на какую-то очередную глубокую озабоченность. Но вот он получил признание, сейчас он от этих своих эмоций первичных отойдет и, думаю, действительно будет наступление», — считает Тимченко.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
ТЕГИ:ВСУУкраинаДНРДонбасс
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