Умерла актриса из сериала «Метод» Янина Когут

Актриса Янина Когут, известная по сериалу «Метод», ушла из жизни. Об этом агентству ТАСС рассказали люди из её близкого окружения.

Янина Когут появилась на свет 7 мая 1951 года в Подольске. Её творческий путь складывался поэтапно: в 1975 году она завершила обучение на вокальном отделении Музыкального училища имени М. М. Ипполитова‑Иванова, а в 1987 году получила дополнительное образование в Народном университете искусств, освоив основы актёрского мастерства.

С 1974 по 1984 год артистка была частью труппы Московского экспериментального театра‑студии «Союзконцерта», позже преобразованного в Театр полифонической драмы под руководством Геннадия Юденича.

Кинематографическая карьера Янины Когут стартовала в начале 1990‑х. Зрители помнят её по ряду заметных работ: она снялась в культовом фильме «Брат 2» (2000), мелодраме «Небо. Самолёт. Девушка» (2002) и ленте «Француз» (2004). Кроме того, актриса активно работала на телевидении, приняв участие в таких проектах, как «Москва. Три вокзала», «Метод», «Шифр», «Тётя Марта» и «Конец света».

В сериале «Метод» Когут воплотила образ бабушки Грача, а в «Шифре» сыграла Людмилу Аркадьевну. В общей сложности её фильмография насчитывает порядка 40 работ в кино и телепроектах.

