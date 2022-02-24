«Кремль не отвечает»: Зеленский записал обращение к россиянам
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным заявлением на русском языке.
По словам главы государства, в Кремле «не отвечают на его срочные звонки». Украинский лидер также заявил, что Киеву война не нужна. «Ни холодная, ни горячая, ни гибридная. Но если на нас будут наступать войска, если у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу, наши жизни, жизни наших детей, мы будем защищаться», — сказал Зеленский.
Президент также обратился к россиянам. По его словам, Украину демонизируют и рассказывают гражданам РФ про каких-то нацистов, хотя предки Зеленского воевали против них во время Великой Отечественной.
В обращении главы государства утверждается, что никто не намерен бомбить Донецк и Луганск. При этом Украина будет защищаться от агрессии.
Напомним, 23 февраля в ходе совместного брифинга с президентами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой Зеленский отметил, что Украина положительно относится к решениям Евросоюза, США, Канады и Великобритании ввести рестрикции против России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,8 млн+138 тыс. / сут.
Умерли
348 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
12,8 млн+179 тыс. / сут.
- «Кремль не отвечает»: Зеленский записал обращение к россиянам
- Вирусологи назвали еще одно последствие коронавируса
- Кулеба сообщил, что Украина не планирует возвращать себе ядерное оружие
- Ребенок утонул в бассейне в Челябинской области
- Небензя: В РФ прибыли 96 тысяч беженцев из ЛДНР
- ЛНР и ДНР попросили Путина помочь в отражении агрессии Украины
- Госдеп заявил о близости соглашения по ядерной сделке
- Рада утвердила введение режима ЧП на Украине
- США ввели санкции против «Северного потока - 2»
- ЛНР заявила о гибели военного при обстреле со стороны Киева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru