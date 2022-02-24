«Кремль не отвечает»: Зеленский записал обращение к россиянам

По словам главы государства, в Кремле «не отвечают на его срочные звонки». Украинский лидер также заявил, что Киеву война не нужна. «Ни холодная, ни горячая, ни гибридная. Но если на нас будут наступать войска, если у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу, наши жизни, жизни наших детей, мы будем защищаться», — сказал Зеленский.

Президент также обратился к россиянам. По его словам, Украину демонизируют и рассказывают гражданам РФ про каких-то нацистов, хотя предки Зеленского воевали против них во время Великой Отечественной.

В обращении главы государства утверждается, что никто не намерен бомбить Донецк и Луганск. При этом Украина будет защищаться от агрессии.

Напомним, 23 февраля в ходе совместного брифинга с президентами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой Зеленский отметил, что Украина положительно относится к решениям Евросоюза, США, Канады и Великобритании ввести рестрикции против России.

