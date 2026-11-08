СМИ: Россия полноценно развернет сеть «Рассвет» в 2027 году
Россия наращивает темпы разработки спутниковой системы связи «Рассвет», которую рассматривают как усовершенствованную версию Starlink. Власти страны планируют запустить систему в полном объёме к 2027 году, сообщает издание Financial Times.
Как отмечает издание, «Рассвет» призван решать ряд критически важных задач: обеспечивать передачу видеосигнала, а также управление беспилотными летательными аппаратами в реальном времени даже на значительных дистанциях. Кроме того, система потенциально может использоваться для передачи координат целей ракетным комплексам.
Александр Данилюк, бывший советник по вопросам обороны и разведки Украины, полагает, что угроза заключается не просто в появлении альтернативы Starlink. По его мнению, серьёзную опасность создаёт перспектива превращения сравнительно недорогих ударных дронов в эффективное оружие — они смогут поражать подвижные цели на большой глубине территории Украины.
Эксперты указывают, что на текущем этапе система «Рассвет» способна поддерживать устойчивую связь примерно три часа в сутки. Чтобы развернуть её в полном масштабе, потребуется провести не менее 16–17 пусков спутников, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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