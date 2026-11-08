СМИ: Россия полноценно развернет сеть «Рассвет» в 2027 году

Как отмечает издание, «Рассвет» призван решать ряд критически важных задач: обеспечивать передачу видеосигнала, а также управление беспилотными летательными аппаратами в реальном времени даже на значительных дистанциях. Кроме того, система потенциально может использоваться для передачи координат целей ракетным комплексам.

Александр Данилюк, бывший советник по вопросам обороны и разведки Украины, полагает, что угроза заключается не просто в появлении альтернативы Starlink. По его мнению, серьёзную опасность создаёт перспектива превращения сравнительно недорогих ударных дронов в эффективное оружие — они смогут поражать подвижные цели на большой глубине территории Украины.

Эксперты указывают, что на текущем этапе система «Рассвет» способна поддерживать устойчивую связь примерно три часа в сутки. Чтобы развернуть её в полном масштабе, потребуется провести не менее 16–17 пусков спутников, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

