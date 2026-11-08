Названа причина смерти каскадера Анатолия Калмыкова
Актёр и каскадёр Анатолий Калмыков, известный по лентам «Ширли‑мырли» и «Орёл и решка», ушёл из жизни из‑за обширного инфаркта. Об этом агентству ТАСС рассказал близкий друг и коллега артиста.
Анатолий Калмыков появился на свет 5 января 1951 года на Сахалине. Его путь в кинематографе начался в 1969 году — тогда он стал работать каскадёром. В числе первых проектов с его участием — картины «Адъютант его превосходительства», «Освобождение» и «Корона Российской империи, или Снова неуловимые».
В дальнейшем Калмыков раскрылся и как актёр: он сыграл в более чем 160 фильмах и сериалах. Широкому зрителю он запомнился по таким работам, как «Человек с бульвара Капуцинов», комедия Владимира Меньшова «Ширли‑мырли», лента Георгия Данелии «Орёл и решка», а также фильмы «Фонтан» Юрия Мамина, «По ту сторону волков». Кроме того, Калмыков снимался в популярных телесериалах — среди них «Не родись красивой», «Возвращение Мухтара», «Мосгаз. Дело №2: Палач», «Отель Элеон» и «Настенька».
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