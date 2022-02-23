Зеленский издал указ о призыве граждан из резерва

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о призыве граждан, находящихся в оперативном резерве страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

В своем видеообращении Зеленский отметил, что это позволит повысить готовность украинской армии к различным изменениям ситуации. Он добавил, что в ближайшее время будет проведено учебное собрание резервистов.



По словам Зеленского, сегодня нет нужды в общей мобилизации, но важно «доукомплектовать украинскую армию».

Ранее во вторник президент США Джо Байден заявил, что своими действиями Россия начала «вторжение» на территорию Украины.





