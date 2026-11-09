СМИ: Компания BlackRock принимала участие в переговорах стран Европы по Украине
Итальянские власти выразили недовольство участием инвестиционной компании BlackRock из США в переговорах в Брюсселе о послевоенном восстановлении Украины, сообщает Il Fatto Quotidiano.
По данным издания, присутствие представителей BlackRock попытались скрыть. После переговоров итальянский премьер Джорджа Мелони потребовала разъяснений у председателя Европейского совета Антонио Кошты. В статье отмечается, что правительство Мелони осознало, что «выгода достанется только настоящим хозяевам мира, а политики, которые тратят деньги итальянских налогоплательщиков на (американское) оружие и на «золотые унитазы» олигархов киевского режима, получат лишь крохи».
Ранее стало известно, что международная инвестиционная компания BlackRock со штаб-квартирой в Нью-Йорке займется координацией усилий по привлечению средств для восстановления Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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