«Революция и потери»: Последствия отвода российских войск из Херсона
Российским войскам приказали отойти на левый берег Днепра, на этом фоне эксперты уверены в сильном падении авторитета Путина и потере плацдарма для наступления на Одессу и Николаев.
Министр обороны России Сергей Шойгу 9 ноября поручил командующему Объединенной группировкой войск Сергею Суровикину принять все меры для безопасной переброски союзных сил на Херсонском направлении с правого на левый берег Днепра.
«Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр», - сказал глава военного ведомства на командном пункте объединенной группировки войск.
Министр указал, что необходимо убедиться, что все желающие мирные жители покинули правый берег. Он отметил, что российское командование должно принимать во внимание угрозу для гражданского населения. Кроме того, Шойгу подчеркнул, что жизнь и здоровье военнослужащих всегда были приоритетом для Москвы.
Отвести войска на левый берег Днепра предложил Суровикин. Он доложил Шойгу, что переход к линии обороны по левому берегу предлагается после всесторонней оценки ситуации на линии соприкосновения. Генерал назвал это решение «непростым», но подчеркнул, что благодаря этому удастся сохранить жизни российских бойцов и боеспособность группировки войск. Суровикин указал, что держать солдат на правом берегу бесперспективно. При этом после перегруппировки высвободится часть сил и средств, которые задействуют для активных действий и наступления на других направлениях.
По словам генерала, российская армия успешно противостоит атакам на Херсонском направлении. Там украинская армия с августа по октябрь потеряла более 9,5 тысяч военных убитыми и ранеными, более 200 танков, 500 боевых бронированных машин, порядка 600 автомобилей и более 50 артиллерийских орудий и минометов. Российские потери, по словам Суровикина, в семь-восемь раз меньше, чем у ВСУ.
При этом генерал сообщил, что украинская армия наносит удары по зданиям органов местного самоуправления, школам, больницам и пунктам выдачи гуманитарной помощи — по различным объектам попадает до 20% украинских ракет, остальные отражают российские системы ПВО. Суровикин подчеркнул, что более 115 тысяч жителей эвакуированы из Херсона и соседних районов. Командующий указал, что в случае усиления атак на Каховскую ГЭС возникнет опасность жертв среди гражданских и опасность окружения российской группировки.
Он уточнил, что маневр российских войск будет осуществлен в ближайшие сроки, соединения и части займут подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции на левом берегу Днепра.
При этом в день объявления решения об отводе российских войск из Херсона погиб замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Как сообщил ТАСС сотрудник обладминистрации, Стремоусов погиб в ДТП. Это подтвердил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, а позднее — региональный минздрав.
«Врачи констатировали смерть Кирилла Стремоусова», — сообщил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.
По данным Telegram-канала WarGonzo, авария произошла под Геническом, куда переехала областная администрация. Президент РФ Владимир Путин в тот же день наградил Кирилла Стремоусова орденом Мужества посмертно.
Так, многие политики поддержали решение Минобороны об отводе российских войск из Херсона. Как заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, такое решение спасло «тысячу солдат, находящихся в фактическом окружении».
«Взвесив все «за» и «против», генерал Суровикин сделал сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением бесценных жизней солдат», — прокомментировал решение Кадыров в своем Telegram-канале.
Он назвал Херсон сложным участком без возможности организовать стабильный регулярный подвоз боеприпасов и создать надежный тыл.
«Почему это не было сделано с первых дней спецоперации? Это уже другой вопрос. Но в данной сложной ситуации генерал поступил мудро и дальновидно — эвакуировал мирное население и отдал приказ о перегруппировке», — добавил Кадыров и призвал не говорить о «сдаче» Херсона»: по словам главы республики, «сдают» вместе с бойцами, а Суровикин «и солдат бережет, и занимает более выгодную стратегическую позицию — удобную, безопасную».
Однако некоторые эксперты считают, что отвод войск из Херсона будет иметь серьезные внутриполитические последствия для России. Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков отмечал, что если Россия сдаст Херсон украинским военным, то авторитет президента Владимира Путина сильно упадет, а страна может оказаться на пороге революции.
«Херсон важен со стратегической точки зрения как плацдарм для наступления на Николаев и Одессу. Если мы оставляем Херсон, то это значит, что мы отказываемся от этого наступления в ближайшие полгода-год. Эта сдача будет иметь огромное внутриполитическое значение, будет очень сильное падение авторитета президента. Россия, вполне возможно, окажется на пороге революции», - сказал Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
В свою очередь член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН отметил, что в случае сдачи Херсона десятки тысяч мирных жителей могут быть брошены в тюрьмы.
«Мы уже сдали Харьковскую область, хватит уже сдавать. Потери были значительно больше, чем если бы мы стояли там и нормально оборонялись. Мы сдали Харьковскую область, а знаете, сколько десятков тысяч мирных жителей были расстреляны и брошены в тюрьмы? Это что, не наши люди? Будем драться за Херсон!», - говорил Соболев.
Ранее в Херсонской области завершилась эвакуация жителей с правого берега Днепра. Власти начали вывозить население в середине октября, после того как Суровикин назвал обстановку в городе непростой. Тогда командующий не исключил «непростых решений» и пообещал исходить из необходимость сохранить жизни как можно большего числа военнослужащих.
После этого руководство Херсонской области неоднократно предупреждало об атаке ВСУ. Кирилл Стремоусов 8 ноября заявил о безуспешных попытках украинской армии идти в наступление на Херсонском направлении. В тот же день он предупредил о скорой развязке событий в Херсоне.
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