«Революция и потери»: Последствия отвода российских войск из Херсона

«Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр», - сказал глава военного ведомства на командном пункте объединенной группировки войск.

Министр указал, что необходимо убедиться, что все желающие мирные жители покинули правый берег. Он отметил, что российское командование должно принимать во внимание угрозу для гражданского населения. Кроме того, Шойгу подчеркнул, что жизнь и здоровье военнослужащих всегда были приоритетом для Москвы.

Отвести войска на левый берег Днепра предложил Суровикин. Он доложил Шойгу, что переход к линии обороны по левому берегу предлагается после всесторонней оценки ситуации на линии соприкосновения. Генерал назвал это решение «непростым», но подчеркнул, что благодаря этому удастся сохранить жизни российских бойцов и боеспособность группировки войск. Суровикин указал, что держать солдат на правом берегу бесперспективно. При этом после перегруппировки высвободится часть сил и средств, которые задействуют для активных действий и наступления на других направлениях.