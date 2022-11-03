«Дело пятой колонны»: России предрекли революцию в случае сдачи Херсона

Накануне спецкорр «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил, что со здания администрации Херсонской области и Морской академии имени Ушакова пропали российские флаги. При этом он отметил, что на остальных административных зданиях висят триколоры. Позднее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что российские войска под Херсоном могут быть отведены на левый берег Днепра. Сивков отметил, что сдача Херсона будет иметь огромное внутриполитическое значение.

«Если мы оставим Херсон, то это ничего не даст, кроме пустых обещаний Запада. Скорее всего, будет прямая угроза вмешательства Запада в военный конфликт, если мы останемся там. Херсон важен со стратегической точки зрения как плацдарм для наступления на Николаев и Одессу. Если мы оставляем Херсон, то это значит, что мы отказываемся от этого наступления в ближайшие полгода-год. Эта сдача будет иметь огромное внутриполитическое значение, будет очень сильное падение авторитета президента. Россия, вполне возможно, окажется на пороге революции», - сказал Сивков.

Он отметил, что оставить Херсон российские власти могут только исходя из политических оснований.