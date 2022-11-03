«Дело пятой колонны»: России предрекли революцию в случае сдачи Херсона
При сдаче Херсона у российских войск не будет шанса в ближайший год пойти в наступление на Одессу и Николаев, отметил в эфире НСН доктор военных наук Константин Сивков.
Если Россия сдаст Херсон украинским военным, то авторитет президента Владимира Путина сильно упадет, а страна может оказаться на пороге революции, заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в разговоре с НСН.
Накануне спецкорр «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил, что со здания администрации Херсонской области и Морской академии имени Ушакова пропали российские флаги. При этом он отметил, что на остальных административных зданиях висят триколоры. Позднее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что российские войска под Херсоном могут быть отведены на левый берег Днепра. Сивков отметил, что сдача Херсона будет иметь огромное внутриполитическое значение.
«Если мы оставим Херсон, то это ничего не даст, кроме пустых обещаний Запада. Скорее всего, будет прямая угроза вмешательства Запада в военный конфликт, если мы останемся там. Херсон важен со стратегической точки зрения как плацдарм для наступления на Николаев и Одессу. Если мы оставляем Херсон, то это значит, что мы отказываемся от этого наступления в ближайшие полгода-год. Эта сдача будет иметь огромное внутриполитическое значение, будет очень сильное падение авторитета президента. Россия, вполне возможно, окажется на пороге революции», - сказал Сивков.
Он отметил, что оставить Херсон российские власти могут только исходя из политических оснований.
«Исходя из соотношений сил сторон, в необходимости оставления Херсона нет никаких оснований. У нас прибыли дополнительно 87 тысяч человек, противник измотан. Однако политические основания, видимо, есть. Эти основания связаны с давлением Запада. Обращаю внимание, что наше руководство фактически продемонстрировало неспособность противостоять давлению Запада. Когда после атаки на Севастополь мы вышли из договора по зерновой сделке, а потом быстренько вошли и ничего не сделали… Поэтому, думаю, что это есть результат давления пятой колонны и давления Запада. Никаких разговоров о сдаче Херсона до этого не было», - резюмировал Сивков.
Ранее Кирилл Стремоусов неоднократно заявлял, что власти не собираются сдавать Херсон и готовы дать отпор украинским военным. В свою очередь член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что за регион «нужно драться».
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