Богатые и нелюдимые: Психолог раскрыла, как рост доходов меняет характер
Важно отличать изменение образа жизни от социальной изоляции и выгорания, заявила НСН психолог Екатерина Каталина.
Характер человека вместе с ростом доходов действительно может меняться, однако корреляция происходит не конкретно с уровнем зарплаты, а с изменением образа жизни, графика и других обстоятельств, при этом находить время оставаться на связи с окружением даже в таких условиях реально, объяснила НСН психолог Екатерина Каталина.
Рост доходов может сопровождаться изменениями в характере человека: он становится более спокойным и ответственным, однако менее общительным и уступчивым. Такими данными поделилось издание PsyPost, ссылаясь на исследование, изучавшее связь между заработком и личностными качествами. Каталина подчеркнула, что подобная взаимосвязь заработка и общительности возможна, но формулировка слишком общая и однобоко отражает выводы исследования.
«Какая закономерность действительно показана в исследованиях? Авторы метаанализа в Psychological Bulletin объединили данные 11 длительных исследований, охвативших около 134,5 тысячи работающих взрослых. Они изучали изменения дохода и черт личности, а не непосредственно количество друзей или частоту встреч с ними. Кроме того, это наблюдательные данные: они не доказывают, что именно деньги меняют характер. Вместе с зарплатой могут меняться должность, нагрузка, семейные обстоятельства и образ жизни. Возможных объяснений несколько. Более ответственная работа иногда оставляет меньше времени и сил на спонтанные встречи. Если весь день человек ведет переговоры, вечером ему может требоваться тишина, а не дополнительное общение. При смене профессиональной среды исчезают привычные поводы встречаться со старыми знакомыми. Наконец, финансовая устойчивость может уменьшать тревогу и позволять человеку избирательнее относиться к контактам. Однако это возможные механизмы, а не доказанные причины каждого изменения», — пояснила психолог.
Каталина рассказала, что важно уметь отличать изменение образа жизни от социальной изоляции и выгорания.
«Главный ориентир — не число встреч, а то, насколько человек доволен своим общением, сохраняет ли близость и может ли получить поддержку. При обычной смене ритма человек может встречаться реже, но по-прежнему интересуется близкими, получает удовольствие от контакта и способен найти для него время. Уединение помогает восстановиться, а после отдыха желание общаться возвращается. Насторожить должны следующие изменения: человек хочет контакта, но постоянно избегает его, исчезает удовольствие не только от встреч, но и от других занятий, которые раньше радовали, круг поддержки сокращается настолько, что становится некому рассказать о трудностях или обратиться за помощью. Важно не называть выгоранием любое нежелание общаться. Выгорание связано прежде всего с хроническим рабочим стрессом, а потеря интереса ко всем сферам жизни может требовать более широкой оценки состояния. Если изменения сохраняются несколько недель, усиливаются или мешают жить, стоит обратиться к специалисту», — порекомендовала собеседница НСН.
Психолог добавила, что можно научиться сохранять связь с привычным окружением даже в условиях напряженного графика.
«Расти в доходе и сохранять близких вполне возможно, но отношениям нужно оставлять реальное место в жизни. Практически это означает договориться о регулярном контакте, который выдерживает ваш график: совместный ужин, прогулка, звонок. Лучше устойчивый небольшой ритуал, чем обещание "обязательно увидеться, когда станет свободнее". Полезно прямо объяснять занятость: "Сейчас у меня сложный период, но ты мне важен, давай созвонимся в воскресенье". Отменяя встречу, предлагать другую дату. Защищать хотя бы часть личного времени от рабочих сообщений. Если средства позволяют — освобождать время за счет делегирования бытовых задач. И не подменять участие подарками: близость поддерживают внимание, взаимность и интерес к жизни другого человека», — резюмировала эксперт.
Ранее Екатерина Каталина в интервью НСН объясняла, что при хроническом истощении человеку не хватает двух выходных, чтобы отдохнуть, поэтому важно не доводить организм до такого состояния и регулярно делать паузы для небольшого отдыха.
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