Характер человека вместе с ростом доходов действительно может меняться, однако корреляция происходит не конкретно с уровнем зарплаты, а с изменением образа жизни, графика и других обстоятельств, при этом находить время оставаться на связи с окружением даже в таких условиях реально, объяснила НСН психолог Екатерина Каталина.