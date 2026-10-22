Эксперт рассказал, как часто нужно менять удлинители и избежать пожара
Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил, что бытовые удлинители необходимо менять каждые 5-6 лет. По его словам, качество устройства со временем ухудшается, а это может привести к возгоранию.
Специалист уточнил, что на практике, если кабель лежит на проходе, по нему ходят или ставят сверху тяжелую мебель, изоляция изнашивается быстрее. Медные контакты внутри розеточного блока ослабевают и начинают отходить от вилки, металл нагревается, пластиковый корпус плавится.
Это нередко приводит к замыканию и пожару.
Эксперт советует выбирать сетевые фильтры среднего ценового диапазона — примерно от 700 до 2000 рублей. У них толстый кабель, корпус из негорючих материалов и, как правило, есть предохранитель, который отключает питание при перегрузках и скачках напряжения.
Если дома находится несколько старых фильтров, их лучше заменять постепенно, по одному раз в несколько месяцев. Крупную технику вроде стиральной машины или холодильника по строительным правилам нужно подключать напрямую в стационарные розетки.
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