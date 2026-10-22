Эксперт рассказал, как часто нужно менять удлинители и избежать пожара

Специалист уточнил, что на практике, если кабель лежит на проходе, по нему ходят или ставят сверху тяжелую мебель, изоляция изнашивается быстрее. Медные контакты внутри розеточного блока ослабевают и начинают отходить от вилки, металл нагревается, пластиковый корпус плавится.



Это нередко приводит к замыканию и пожару.



Эксперт советует выбирать сетевые фильтры среднего ценового диапазона — примерно от 700 до 2000 рублей. У них толстый кабель, корпус из негорючих материалов и, как правило, есть предохранитель, который отключает питание при перегрузках и скачках напряжения.



Если дома находится несколько старых фильтров, их лучше заменять постепенно, по одному раз в несколько месяцев. Крупную технику вроде стиральной машины или холодильника по строительным правилам нужно подключать напрямую в стационарные розетки.

