Эксперт рассказал, как часто нужно менять удлинители и избежать пожара

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил, что бытовые удлинители необходимо менять каждые 5-6 лет. По его словам, качество устройства со временем ухудшается, а это может привести к возгоранию.

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Специалист уточнил, что на практике, если кабель лежит на проходе, по нему ходят или ставят сверху тяжелую мебель, изоляция изнашивается быстрее. Медные контакты внутри розеточного блока ослабевают и начинают отходить от вилки, металл нагревается, пластиковый корпус плавится.

Это нередко приводит к замыканию и пожару.

Эксперт советует выбирать сетевые фильтры среднего ценового диапазона — примерно от 700 до 2000 рублей. У них толстый кабель, корпус из негорючих материалов и, как правило, есть предохранитель, который отключает питание при перегрузках и скачках напряжения.

Если дома находится несколько старых фильтров, их лучше заменять постепенно, по одному раз в несколько месяцев. Крупную технику вроде стиральной машины или холодильника по строительным правилам нужно подключать напрямую в стационарные розетки.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:Бытовая техникаПожары

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