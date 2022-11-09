В Херсонской области нашли заминированный тайник с украинским оружием

«Силовики совместно с сотрудниками полиции... обнаружили тайник ВСУ, в котором находились автомат АКС-74У, ракета "Град", шесть артснарядов калибра 152 мм, 148 снарядов калибра 30 мм, 21 выстрел к РПГ, 130 патронов калибра 14,5 мм, форма и шевроны ВСУ», — отметили в ведомстве.

Оружие было уничтожено на месте.

В конце октября правоохранители нашли тайник с боеприпасами у подорванного здания медиахолдинга в Мелитополе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

