В Херсонской области нашли заминированный тайник с украинским оружием
Силовики обнаружили в Херсонской области заминированный тайник с оружием, оставленный украинскими военнослужащими. Об этом сообщает ГУ МВД региона в своем Telegram-канале.
«Силовики совместно с сотрудниками полиции... обнаружили тайник ВСУ, в котором находились автомат АКС-74У, ракета "Град", шесть артснарядов калибра 152 мм, 148 снарядов калибра 30 мм, 21 выстрел к РПГ, 130 патронов калибра 14,5 мм, форма и шевроны ВСУ», — отметили в ведомстве.
Оружие было уничтожено на месте.
В конце октября правоохранители нашли тайник с боеприпасами у подорванного здания медиахолдинга в Мелитополе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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