Вучич: Битва за Херсон будет иметь решающее значение в украинском конфликте
Сербский президент Александар Вучич в эфире телеканала Pink заявил, что возможная битва за Херсон будет иметь решающее значение в конфликте вокруг Украины.
Он сравнивает ее со Сталинградской битвой. «Перед нами тяжелое время, следующая зима будет еще труднее, чем эта, потому что нам предстоит Сталинградская битва, решающая битва в войне на Украине, битва за Херсон, в которой и одна, и другая стороны используют тысячи танков, летательных аппаратов, артиллерии. Запад думает, что таким образом сможет разрушить Россию, Россия считает, что так сможет защитить то, что взяла в начале войны, и привести войну к концу. Это создаст дополнительные проблемы повсюду», — отметил Вучич.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) на херсонском направлении стягивают большое число бронетехники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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