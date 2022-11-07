Вучич: Битва за Херсон будет иметь решающее значение в украинском конфликте

Он сравнивает ее со Сталинградской битвой. «Перед нами тяжелое время, следующая зима будет еще труднее, чем эта, потому что нам предстоит Сталинградская битва, решающая битва в войне на Украине, битва за Херсон, в которой и одна, и другая стороны используют тысячи танков, летательных аппаратов, артиллерии. Запад думает, что таким образом сможет разрушить Россию, Россия считает, что так сможет защитить то, что взяла в начале войны, и привести войну к концу. Это создаст дополнительные проблемы повсюду», — отметил Вучич.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на херсонском направлении стягивают большое число бронетехники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

