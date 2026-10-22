Врач рассказал о пяти лучших продуктах для поддержки иммунитета осенью

В список из пяти продуктов вошел болгарский перец. Это доступный источник витамина C. Он нужен для нормальной работы иммунитета и поддержания защитных барьеров. На втором месте идет жирная рыба: лосось, сельдь и скумбрия содержат витамин D и омега-3, обеспечивают организм полноценным белком.



Яйца врач назвал источником белка, витаминов группы B и селена. Квашеные овощи могут быть частью рациона с ферментированными продуктами, но не заменят обычные и белок.



Замыкают список орехи и семена. Они богаты цинком, магнием, витамином E и ненасыщенными жирами. Причем первый необходим для работы врожденного и адаптивного иммунитетов.



Маматов добавил, что не стоит говорить о продуктах, которые «поднимают иммунитет». По его мнению, это упрощенный подход. Важнее, чтобы в рационе системно присутствовали разные источники белка, овощи, фрукты, цельные продукты и полезные жиры.



Он предложил ориентироваться на «гарвардскую тарелку». В ней значительную часть приема пищи занимают овощи и фрукты. По словам врача, основа правильного рациона — разнообразное питание, а также сон, движение, контроль веса и уровня стресса.



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