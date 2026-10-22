Диверсанты получили до 19 лет за попытку подрыва газовой станции Бердянска

Трое жителей Запорожской области получили длительные сроки за попытку подрыва газораспределительной станции в Бердянске по заданию СБУ. Об этом РЕН ТВ рассказали в региональном УФСБ.

В Пермском крае и Белгородской области задержали двух агентов Киева

По материалам дела, россияне В.А. Мироненко 1969 года рождения, А.С. Мироненко 1990 года рождения и С.К. Смыкалов 1965 года рождения в 2022-м вступили в диверсионное сообщество. Его курировали на Украине.

Правоохранители выяснили, что по указанию СБУ граждане собирали и передавали данные об объектах жизнеобеспечения и позже получили приказ подорвать газораспределительную сеть. Злоумышленников задержали при попытке диверсии, самодельное взрывное устройство обезвредили.

Суд назначил В.А. Мироненко 17 лет лишения свободы, А.С. Мироненко и С.К. Смыкалов проведут в колонии по 19 лет.

Недавно в Псковской области задержали планировавшего диверсии гражданина Швеции.

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ФОТО: РИА Новости
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