Диверсанты получили до 19 лет за попытку подрыва газовой станции Бердянска
Трое жителей Запорожской области получили длительные сроки за попытку подрыва газораспределительной станции в Бердянске по заданию СБУ. Об этом РЕН ТВ рассказали в региональном УФСБ.
По материалам дела, россияне В.А. Мироненко 1969 года рождения, А.С. Мироненко 1990 года рождения и С.К. Смыкалов 1965 года рождения в 2022-м вступили в диверсионное сообщество. Его курировали на Украине.
Правоохранители выяснили, что по указанию СБУ граждане собирали и передавали данные об объектах жизнеобеспечения и позже получили приказ подорвать газораспределительную сеть. Злоумышленников задержали при попытке диверсии, самодельное взрывное устройство обезвредили.
Суд назначил В.А. Мироненко 17 лет лишения свободы, А.С. Мироненко и С.К. Смыкалов проведут в колонии по 19 лет.
Недавно в Псковской области задержали планировавшего диверсии гражданина Швеции.
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