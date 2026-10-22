Глава Росрыболовства Шестаков назвал достаточным количество красной икры в РФ

Чиновник поделился своими мыслями в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума. По его словам, к Новому году продукции хватит. Многие компании, включая государственную «ДРУК», поставляют на отечественный рынок доступные объемы рыбы и других подобных изделий.



Снижение вылова лососей в этом году Шестаков связал с климатическими изменениями и значительным потеплением воды. По его прогнозу, вылов по итогам путины составит порядка 100 тыс. тонн, возможно, чуть меньше.



На днях россиянам предложили «нетрадиционную» белую икру на новогодний стол.

