Глава Росрыболовства Шестаков назвал достаточным количество красной икры в РФ
Красной икры на российском рынке достаточно для удовлетворения спроса, в том числе в новогодний период. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на руководителя Росрыболовства Илью Шестакова.
Чиновник поделился своими мыслями в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума. По его словам, к Новому году продукции хватит. Многие компании, включая государственную «ДРУК», поставляют на отечественный рынок доступные объемы рыбы и других подобных изделий.
Снижение вылова лососей в этом году Шестаков связал с климатическими изменениями и значительным потеплением воды. По его прогнозу, вылов по итогам путины составит порядка 100 тыс. тонн, возможно, чуть меньше.
На днях россиянам предложили «нетрадиционную» белую икру на новогодний стол.
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