Глава Росрыболовства Шестаков назвал достаточным количество красной икры в РФ

Красной икры на российском рынке достаточно для удовлетворения спроса, в том числе в новогодний период. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на руководителя Росрыболовства Илью Шестакова.

В Росрыболовстве рассказали, чем можно заменить икру подорожавшего лосося

Чиновник поделился своими мыслями в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума. По его словам, к Новому году продукции хватит. Многие компании, включая государственную «ДРУК», поставляют на отечественный рынок доступные объемы рыбы и других подобных изделий.

Снижение вылова лососей в этом году Шестаков связал с климатическими изменениями и значительным потеплением воды. По его прогнозу, вылов по итогам путины составит порядка 100 тыс. тонн, возможно, чуть меньше.

На днях россиянам предложили «нетрадиционную» белую икру на новогодний стол.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
ТЕГИ:ПродуктыРосрыболовствоКрасная Икра

Горячие новости

Все новости

партнеры