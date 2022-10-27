«Затишье перед ударом»: Генерал не поверил в проблемы Киева на Херсонском направлении
Владимир Болдырев заявил НСН, что Украина может нанести удар и в Херсонской, и в Запорожской областях, говорить о неблагоприятных для этого условиях не приходится.
Украина сформировала значительные силы для наступления в Херсонской и Запорожской областях, заявил экс-главком сухопутных войск, генерал армии Владимир Болдырев в беседе с НСН.
Накануне советник главы офиса президента страны Алексей Арестович заявил, что ситуация на херсонском направлении меняется в неприятную для Украины сторону. Болдырев объяснил, почему не стоит верить словам Арестовича.
«Комментировать высказывания Арестовича я не буду, потому что он постоянно врет, меняет свои мнения. Это можно расценивать как отвлекающее заявление, ложный комментарий. Верить этому не стоит. Я бы не сказал, что там сложились неблагоприятные условия, силы достаточно значительные на этих направлениях, и на Херсонском, и на Запорожском. Это затишье. Я не могу сказать, где именно можно ожидать удара, и там, и там вероятность удара есть, это вполне возможно», - отметил он.
По его словам, сейчас помешать наступлению может только погода, но исключать удара не стоит.
«Возможность маневра у них больше, чем у нас, потому что там просто расстояние значительно меньше. Я считаю, что наступление все равно будет. Я думаю, что разведка наша работает, и мы определим точно, где это будет. Погодные условия, конечно, всегда учитывают. Это определяет многое. Безусловно, сейчас погода не благоприятствует наступлению. Распутица там сильная, она мешает наступлению, затрудняет проходимость техники, но не исключает этого», - рассказал собеседник НСН.
Ранее доктор военных наук Константин Сивков назвал в беседе с НСН три варианта развития спецоперации на Украине.
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