«Затишье перед ударом»: Генерал не поверил в проблемы Киева на Херсонском направлении

Украина сформировала значительные силы для наступления в Херсонской и Запорожской областях, заявил экс-главком сухопутных войск, генерал армии Владимир Болдырев в беседе с НСН.

Накануне советник главы офиса президента страны Алексей Арестович заявил, что ситуация на херсонском направлении меняется в неприятную для Украины сторону. Болдырев объяснил, почему не стоит верить словам Арестовича.



«Комментировать высказывания Арестовича я не буду, потому что он постоянно врет, меняет свои мнения. Это можно расценивать как отвлекающее заявление, ложный комментарий. Верить этому не стоит. Я бы не сказал, что там сложились неблагоприятные условия, силы достаточно значительные на этих направлениях, и на Херсонском, и на Запорожском. Это затишье. Я не могу сказать, где именно можно ожидать удара, и там, и там вероятность удара есть, это вполне возможно», - отметил он.