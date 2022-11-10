Стремоусов посмертно награжден орденом Мужества

Российский лидер Владимир Путин наградил заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова орденом Мужества посмертно, сообщает «РЕН ТВ».

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Указ об этом опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации». Согласно тексту документа, орден вручается за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Он попал в ДТП Геническом в Херсонской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/Stremousov_Kirill
ТЕГИ:НаградыХерсон
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