Стремоусов посмертно награжден орденом Мужества

Указ об этом опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации». Согласно тексту документа, орден вручается за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Он попал в ДТП Геническом в Херсонской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

