Стремоусов посмертно награжден орденом Мужества
Российский лидер Владимир Путин наградил заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова орденом Мужества посмертно, сообщает «РЕН ТВ».
Указ об этом опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации». Согласно тексту документа, орден вручается за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга.
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Он попал в ДТП Геническом в Херсонской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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