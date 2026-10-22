Минобороны: Средства ПВО уничтожили 49 украинских беспилотников за день

В оборонном ведомстве уточнили, что дроны ВСУ сбили над территориями Псковской, Орловской, Белгородской, Брянской и Курской областей, Подмосковья и Республики Крым.



До этого рассказывали, что в Тульской области после атаки беспилотных летательных аппаратов были повреждены частные дома в региональном центре и Заокском районе. Обошлось без пострадавших, уточнил губернатор Дмитрий Миляев.

