Минобороны: Средства ПВО уничтожили 49 украинских беспилотников за день

Дежурные силы противовоздушной обороны РФ за день, с 8:00 до 20:00 по московскому времени, перехватили и уничтожили 49 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Над Россией сбили 808 украинских беспилотников

В оборонном ведомстве уточнили, что дроны ВСУ сбили над территориями Псковской, Орловской, Белгородской, Брянской и Курской областей, Подмосковья и Республики Крым.

До этого рассказывали, что в Тульской области после атаки беспилотных летательных аппаратов были повреждены частные дома в региональном центре и Заокском районе. Обошлось без пострадавших, уточнил губернатор Дмитрий Миляев.

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ФОТО: ТАСС/Ягодкин Дмитрий
ТЕГИ:ПВОРоссияМинобороныБеспилотники

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