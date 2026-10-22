Минобороны: Средства ПВО уничтожили 49 украинских беспилотников за день
Дежурные силы противовоздушной обороны РФ за день, с 8:00 до 20:00 по московскому времени, перехватили и уничтожили 49 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве уточнили, что дроны ВСУ сбили над территориями Псковской, Орловской, Белгородской, Брянской и Курской областей, Подмосковья и Республики Крым.
До этого рассказывали, что в Тульской области после атаки беспилотных летательных аппаратов были повреждены частные дома в региональном центре и Заокском районе. Обошлось без пострадавших, уточнил губернатор Дмитрий Миляев.
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