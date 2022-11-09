В Херсонской области перед наступлением ВСУ подорвали три моста

Российскими военными специально были подорваны три моста в Херсонской области перед наступлением Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.

По его словам, разрушены Тягинский, Дарьевский и Нововасильевский мосты.