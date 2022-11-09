В Херсонской области перед наступлением ВСУ подорвали три моста
Российскими военными специально были подорваны три моста в Херсонской области перед наступлением Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.
По его словам, разрушены Тягинский, Дарьевский и Нововасильевский мосты.
Как отмечается, диверсии организованы для затруднения продвижения воинских подразделений.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов написал в своем Telegram-канале, что российские силы отбили атаку ВСУ на Снигиревку, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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