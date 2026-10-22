Юрист назвал проверки, которые нужно сделать перед покупкой авто с пробегом
Автомобильный юрист Лев Воропаев рассказал «Газете.Ru», какие юридические проверки нужно провести до покупки машины с пробегом. По его словам, это кратно снижает риск нарваться на аферистов.
Эксперт объяснил, что стоимость в договоре часто занижают, чтобы не платить налоги. Позже доказать реальную сумму платежа бывает непросто. Он рекомендует начать с платных отчетов по VIN-номеру, желательно на нескольких площадках. Они показывают число ДТП, наличие розыска и скрученный пробег.
Если такой возможности нет, подойдут бесплатные ресурсы, например федеральный реестр залогов.
Далее нужно проверить продавца: сверить паспортные данные с ПТС и СТС, зайти на сайт ФССП и проанализировать наличие долгов и ограничений. Для юрлиц дополнительно стоит изучить сведения о банкротстве и картотеку арбитражных дел.
При заключении договора с физлицом эксперт советует указывать реальную сумму и платить безналично, чтобы остался цифровой след. В случае с салоном нужно выяснить фактического продавца. Часто они выступают агентами, а покупатель фактически приобретает машину у физлица.
Договор с юрлицом следует читать внимательно. Там могут быть сведения об авариях и скрученном пробеге.
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