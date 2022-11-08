«Принять противника в объятия»: Подполковник Марочко объяснил эвакуацию Херсона
Украина может использовать зимнее перемирие для сбора сил и средств, предоставлять ей такой шанс нельзя, сказал НСН Андрей Марочко.
Американские политики хотят посадить Россию на крючок Минских соглашений, упоминая в интервью якобы возможное зимнее перемирие Москвы с Киевом, однако сделать этого не удастся, заявил НСН офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Ранее бывший американский дипломат Майкл Киммейдж заявил, что Россия и Украина могут заключить перемирие на зимний период. Он отметил, что российским военным это позволит перегруппироваться, а Украине — пережить зиму. По мнению Марочко, временное перемирие между Россией и Украиной нежелательно.
«Опираясь на свой опыт, могу сказать, что такое перемирие ни к чему хорошему не приведет. Все мы помним о Минских соглашениях. Они были подписаны украинской стороной лишь с целью сбора сил и средств для убийства жителей Донбасса и других неугодных киевскому режиму граждан, так как тогда Киев точно так же проигрывал и нес колоссальные потери. У России сейчас достаточно сил и средств для продолжения спецоперации даже зимой, а вот украинская сторона из-за экономического и энергетического кризиса, нарушенной логистики находится в более плачевном состоянии. Чтобы помочь Украине поправить положение, американцы хотят нас в очередной раз посадить на крючок минских соглашений», — сказал Марочко.
Кроме того, подполковник Марочко рассказал о ситуации херсонском направлении.
«Если предпринимаются подобные шаги по эвакуации мирных граждан, как это сейчас происходит в Херсоне, они вполне объяснимы. Такие же меры были приняты, когда военнослужащие ВСУ начали наступление на ЛНР. Это позволило спасти колоссальное количество жизней мирных граждан. Насколько мне известно, сейчас на херсонском направлении идет эшелонированная оборона, и российские войска готовы принять противника в свои объятия», — подчеркнул офицер.
Ранее экс-главком сухопутных войск, генерал армии Владимир Болдырев заявил, что Россия не может заключить перемирие на зиму с Украиной, иначе Киев переживет зиму, вооружит войска и начнет сопротивляться еще яростнее.
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