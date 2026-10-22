«Надеюсь, он доучил слова»: Режиссер мюзикла Басты назвал смелым дебют Кологривого
Никита Кологривый с юмором выкрутился из непростой ситуации, при этом его стоит поддержать за то, что актер «бросился в неизведанное», сказал в эфире НСН Алексей Франдетти.
Участие в мюзикле «Любовь без памяти» вывело Никиту Кологривого из зоны комфорта, но он справился, заявил в интервью НСН режиссер спектакля Алексей Франдетти.
Во второй сезон мюзикла на музыку Басты «Любовь без памяти» ввели Никиту Кологривого, который сыграл одну из главных ролей. Также к постановке присоединился музыкальный дуэт Nansi & Sidorov. Франдетти отметил, что это продюсерские решения.
«И с Nansi & Sidorov, и с Никитой — это продюсерские решения, это продюсерский проект. На наш взгляд, появление Кологривого добавило какой-то новой волны интереса к спектаклю и свежего дыхания в партнерстве с артистами, которые вернулись из первого сезона. Никита молодец, потому что, конечно, покинул зону комфорта и сделал это смело, с куражом. И можно только поддерживать его, как и любого хорошего артиста, который бросается в неизведанное, а именно это и является основой актерской профессии», - подчеркнул режиссер.
На одном из показов Кологривый забыл текст, но восхитил публику спонтанной импровизацией. Франдетти похвалил актера за то, как тот выкрутился из непростой ситуации.
«Я надеюсь, что Никита доучил слова уже к следующему спектаклю, потому что, конечно же, сказалось волнение на премьерном спектакле, но он с большой долей юмора выкрутился из этой непростой ситуации», - сказал он.
По словам Франдетти, во втором сезоне мюзикла нет изменений в музыкальной и постановочной части, однако спектакль пришлось «переставить».
«Ни музыкальные, ни постановочные части не поменялись, кроме того, что нам пришлось практически заново переставить спектакль, потому что почти полностью изменился состав танцовщиков и артистов ансамбля. Просто то, что мы делали до этого два месяца, пришлось делать за три недели. Но такое бывает, это восстановительные репетиции, и в общем это нормально для проекта такого уровня сложности», - заключил собеседник НСН.
Лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков ранее рассказал «Культурному гиду НСН» о мюзикле «Плакса», главную роль в котором сыграла его 17-летняя дочь, Ника Жукова.
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