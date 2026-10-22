Участие в мюзикле «Любовь без памяти» вывело Никиту Кологривого из зоны комфорта, но он справился, заявил в интервью НСН режиссер спектакля Алексей Франдетти.

Во второй сезон мюзикла на музыку Басты «Любовь без памяти» ввели Никиту Кологривого, который сыграл одну из главных ролей. Также к постановке присоединился музыкальный дуэт Nansi & Sidorov. Франдетти отметил, что это продюсерские решения.