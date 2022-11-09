Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр
Министр обороны РФ Сергей Шойгу согласился с предложением организовать оборону по рубежу реки Днепр, сообщает пресс-служба военного ведомства.
С такой инициативой к главе Минобороны обратился командующий объединенной группировкой войск в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин, назвавший такую организацию обороны «наиболее целесообразным вариантом».
«Для нас жизнь и здоровье российских военнослужащих всегода является приоритетом. Мы должны принимать во внимание и угрозу для гражданского населения. Убедитесь, что все желающие из числа гражданского населения смогли выехать», - подчеркнул Шойгу.
Глава Минобороны РФ приказал приступить к отводу войск и принять все меры для обеспечения безопасной переброски личного состава, вооружения и техники, за реку Днепр.
Ранее заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что если Россия сдаст Херсон украинским военным, то авторитет президента Владимира Путина сильно упадет, а страна может оказаться на пороге революции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru