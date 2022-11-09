Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр

С такой инициативой к главе Минобороны обратился командующий объединенной группировкой войск в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин, назвавший такую организацию обороны «наиболее целесообразным вариантом».

«Для нас жизнь и здоровье российских военнослужащих всегода является приоритетом. Мы должны принимать во внимание и угрозу для гражданского населения. Убедитесь, что все желающие из числа гражданского населения смогли выехать», - подчеркнул Шойгу.

Глава Минобороны РФ приказал приступить к отводу войск и принять все меры для обеспечения безопасной переброски личного состава, вооружения и техники, за реку Днепр.

Ранее заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что если Россия сдаст Херсон украинским военным, то авторитет президента Владимира Путина сильно упадет, а страна может оказаться на пороге революции.