Польшу заподозрили в подготовке военной провокации против РФ

Переброска Польшей танков «Чёрная пантера» к границе с Калининградской областью может указывать на подготовку военной провокации в отношении России. Об этом «Газете.Ru» сказал военный эксперт, экс-депутат Госдумы Андрей Колесник.

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Он объяснил, что Москва внимательно следит за перемещениями в регионе. Бывший парламентарий подчеркнул, что у РФ есть все возможности пресечь любые провокации там.

Эксперт уверен, что Варшава в одиночку не могла принять решение о передислокации танков. Скорее всего, речь идет о решении на уровне НАТО, добавил Колесник.

Недавно сообщали, что Польша направила на границу с Россией партию «Черных пантер». Их получила 16-я механизированная дивизия.

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ФОТО: ТАСС / dpa
ТЕГИ:НАТОКалининградская ОбластьРоссияПольша

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