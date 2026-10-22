Польшу заподозрили в подготовке военной провокации против РФ

Он объяснил, что Москва внимательно следит за перемещениями в регионе. Бывший парламентарий подчеркнул, что у РФ есть все возможности пресечь любые провокации там.



Эксперт уверен, что Варшава в одиночку не могла принять решение о передислокации танков. Скорее всего, речь идет о решении на уровне НАТО, добавил Колесник.



Недавно сообщали, что Польша направила на границу с Россией партию «Черных пантер». Их получила 16-я механизированная дивизия.

