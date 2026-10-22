Нейросеть с рекламой: Почему ИИ вредит работе врачей
Глеб Гальперин раскрыл, что врачи сегодня теряют навык самостоятельного анализа лечебных методик и лекарств из-за постоянного обращения к ИИ.
Диагнозы и лекарства, выписанные врачами на основе советов с искусственным интеллектом (ИИ), в 99% случаев основаны на рекламе. Об этом НСН рассказал заместитель председателя Федерации водных видов спорта России Глеб Гальперин.
Около 41% врачей регулярно используют искусственный интеллект (ИИ) в профессиональной деятельности, показал опрос профсообщества «Врачи РФ». С его результатами ознакомились «Ведомости». В частности, 16% медиков обращаются к ИИ ежедневно или почти ежедневно, а порядка 14% опрошенных — несколько раз в неделю. Более 11% респондентов используют генеративные модели несколько раз в месяц или для решения отдельных задач. Гальперин раскрыл, почему это приводит к негативным последствиям.
«Законодательных ограничений сегодня для этого нет. Я так понимаю, что у нас коллеги действительно заглядывают в интернет и, на мой взгляд, это печальная ситуация. Дело в том, что мы с коллегами проводили эксперимент о том, как ИИ оценивает различные медицинские методики, аппараты, качество, эффективность, безопасность. И получается, что ИИ ищет в Сети наиболее часто встречающиеся упоминания о том или ином предмете, о лекарствах, о методах. А чаще всего в Сети встречается, к сожалению, реклама. Поэтому о качестве таких ответов говорить не приходится. И да, это облегчает работу, но часто очень негативно влияет на качество результатов», — рассказал он.
При этом Гальперин также напомнил, что чаще всего рекламируются малоэффективные лекарства. Более того, он указал, что при таком подходе врачи просто разучиваются сами анализировать качество и действие лекарств.
«В результате мы узнаем, что сегодня среди врачебных назначений очень часто встречаются именно те препараты или методы лечения, которые рекламируются. И, поверьте, не самые эффективные препараты используются для рекламы. Более качественные в рекламе, как известно, не нуждаются. Чем больше мы автоматизируем исследования, тем меньше мы опираемся на собственные знания и опыт, на собственное умение находить наиболее эффективные методы. Я думаю, что большинство из тех врачей, которые пользуются ИИ, не всегда способны оценить клинические исследования, которые проводились перед выпуском препарата», — подытожил он.
Ранее сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов заявил НСН, что сегодня на фоне увеличения среднего возраста медработников наблюдается дефицит узких специалистов, таких, как офтальмологи, эндокринологи, кардиологи и неврологи, среди других проблем — снижение уровня образования и чрезмерное доверие нейросетям со стороны молодых специалистов.
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