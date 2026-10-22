Диагнозы и лекарства, выписанные врачами на основе советов с искусственным интеллектом (ИИ), в 99% случаев основаны на рекламе. Об этом НСН рассказал заместитель председателя Федерации водных видов спорта России Глеб Гальперин.

Около 41% врачей регулярно используют искусственный интеллект (ИИ) в профессиональной деятельности, показал опрос профсообщества «Врачи РФ». С его результатами ознакомились «Ведомости». В частности, 16% медиков обращаются к ИИ ежедневно или почти ежедневно, а порядка 14% опрошенных — несколько раз в неделю. Более 11% респондентов используют генеративные модели несколько раз в месяц или для решения отдельных задач. Гальперин раскрыл, почему это приводит к негативным последствиям.

«Законодательных ограничений сегодня для этого нет. Я так понимаю, что у нас коллеги действительно заглядывают в интернет и, на мой взгляд, это печальная ситуация. Дело в том, что мы с коллегами проводили эксперимент о том, как ИИ оценивает различные медицинские методики, аппараты, качество, эффективность, безопасность. И получается, что ИИ ищет в Сети наиболее часто встречающиеся упоминания о том или ином предмете, о лекарствах, о методах. А чаще всего в Сети встречается, к сожалению, реклама. Поэтому о качестве таких ответов говорить не приходится. И да, это облегчает работу, но часто очень негативно влияет на качество результатов», — рассказал он.