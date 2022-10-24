«Будем драться!»: Генерал Соболев отверг сдачу Херсона

Накануне замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов второй раз за пять дней пообещал, что в ближайшее время будут освобождены Одесская, Николаевская и Днепропетровская области. Он также отметил, что за Херсон будут «стоять до конца». В свою очередь депутат Госдумы, генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулев заявил, что будет лучше не оборонять Херсон, чем положить там жизни тысяч бойцов. Виктор Соболев отметил, что зачастую потери при сдаче города значительно больше, чем при обороне.

«Замглавы администрации Херсонской области не должен был об этом говорить. Даже если он что-то где-то слышал или что-то знает. Дело в том, что для того, чтобы действительно решать подобные задачи (взять Одессу – ред. НСН), нам нужно завершить обучение тех людей, которых мы готовили с 21 сентября, и перебросить их в зону боевых действий. Тогда можно о чем-то говорить. При этом если мы начали эвакуацию мирных жителей из Херсона, это значит, что мы будем бороться за город. Мы уже сдали Харьковскую область, хватит уже сдавать. Потери были значительно больше, чем если бы мы стояли там и нормально оборонялись. Мы сдали Харьковскую область, а знаете, сколько десятков тысяч мирных жителей были расстреляны и брошены в тюрьмы? Это что, не наши люди? Будем драться за Херсон!», - сказал Соболев.

Ранее зампред Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявлял, что власти сделают все для безопасности жителей Херсона. По его словам, обстановка в регионе складывается крайне напряженная. В свою очередь первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий отмечал в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что Украине надо показать западным кураторам хотя бы «маленький успех» на херсонском направлении. Однако, указал он, у России хватает ресурсов, чтобы отбить наступление ВСУ.

