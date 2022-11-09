Кадыров назвал сложным, но верным решение Суровикина по Херсону
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал сложным, но верным решением командующего спецоперацией на Украине генерала армии Сергея Суровикина организацию обороны по левому берегу Днепра. По словам чеченского лидера, генерал правильно поступил, выбрав спасение жизней солдат, а не бессмысленные жертвы. Об этом Кадыров заявил в своем Telegram-канале.
Глава Чечни заявил, что Херсон является непростым участком, где невозможно организовать регулярные поступления боеприпасов и сформировать надежный тыл. Кадыров назвал эвакуацию мирного населения и приказ о перегруппировке мудрым и дальновидным поступком командующего.
Также Кадыров отметил, что Суровикин поступил как боевой генерал, не боящийся критики.
Ранее Суровикин рассказал, что потери российской армии на херсонском направлении в 7-8 раз меньше, чем у ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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