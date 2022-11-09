Кадыров назвал сложным, но верным решение Суровикина по Херсону

Глава Чечни заявил, что Херсон является непростым участком, где невозможно организовать регулярные поступления боеприпасов и сформировать надежный тыл. Кадыров назвал эвакуацию мирного населения и приказ о перегруппировке мудрым и дальновидным поступком командующего.

Также Кадыров отметил, что Суровикин поступил как боевой генерал, не боящийся критики.

Ранее Суровикин рассказал, что потери российской армии на херсонском направлении в 7-8 раз меньше, чем у ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

