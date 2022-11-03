Херсонские власти назвали ситуацию на линии фронта некритичной
Ситуация на линии фронта в Херсонской области некритична. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире «Соловьев Live».
По словам чиновника, массового скопления украинских подразделений на линии фронта сейчас не наблюдается, отмечает телеканал «360». Российские войска успешно отражают попытки противника пробивать оборону.
«Они [ВСУ] не знают, что им делать, потому что линия обороны настолько мощная, что они не знают, с какого края подойти», — отметил Стремоусов.
Ранее замглавы администрации Херсонской области заявлял, что украинская армия может предпринять попытку масштабного наступления в регионе, напоминает Ura.ru.
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