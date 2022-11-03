Херсонские власти назвали ситуацию на линии фронта некритичной

По словам чиновника, массового скопления украинских подразделений на линии фронта сейчас не наблюдается, отмечает телеканал «360». Российские войска успешно отражают попытки противника пробивать оборону.

«Они [ВСУ] не знают, что им делать, потому что линия обороны настолько мощная, что они не знают, с какого края подойти», — отметил Стремоусов.

Ранее замглавы администрации Херсонской области заявлял, что украинская армия может предпринять попытку масштабного наступления в регионе, напоминает Ura.ru.

