Херсонские власти назвали ситуацию на линии фронта некритичной

Ситуация на линии фронта в Херсонской области некритична. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире «Соловьев Live».

В Херсонской области отразили новые попытки прорывов ВСУ

По словам чиновника, массового скопления украинских подразделений на линии фронта сейчас не наблюдается, отмечает телеканал «360». Российские войска успешно отражают попытки противника пробивать оборону.

«Они [ВСУ] не знают, что им делать, потому что линия обороны настолько мощная, что они не знают, с какого края подойти», — отметил Стремоусов.

Ранее замглавы администрации Херсонской области заявлял, что украинская армия может предпринять попытку масштабного наступления в регионе, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: t.me/Stremousov_Kirill
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФВСУСпецоперацияХерсон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры