«Профанация чистой воды»: Россия не верит в помощь МАГАТЭ

Также авторы отчета указали, что в связи с угрозой безопасности необходимо создать вокруг АЭС защитную зону. Однако достичь этой цели можно только при общей договоренности сторон. Кроме того, МАГАТЭ призвало обеспечить цепочки поставок для безопасности станции и гарантировать коммуникацию ЗАЭС со всеми внешними организациями.

«МАГАТЭ рекомендует, чтобы все заинтересованные стороны взяли на себя обязательства и внесли вклад в обеспечение эффективных цепочек поставок для ядерной безопасности станции при любых условиях, включая безопасные транспортные коридоры», — подчеркнули в агентстве.

Помимо этого специалисты по итогам поездки заявили о необходимости учений для отработки эффективного реагирования в случае аварийной ситуации. В МАГАТЭ добавили, что пока продолжающиеся обстрелы не привели к возникновению ядерной аварийной ситуации, но они продолжают постоянно угрожать безопасности с потенциальным воздействием на критические функции. Это, в свою очередь, может привести к тяжелым радиологическим последствиям.

Россия сожалеет, что Международное агентство по атомной энергии в докладе по результатам работы миссии агентства на ЗАЭС не указало источник обстрелов, заявил 6 сентября на заседании Собвеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. По его словам, «в нынешней ситуации крайне важно называть вещи своими именами».

Небензя отметил, что Россия приветствует решение руководства агентства учредить постоянное присутствие на ЗАЭС, так как это позволит экспертам МАГАТЭ самостоятельно оценивать ситуацию в режиме реального времени. Он подчеркнул, что Москва готова оказать всемерное содействие в этом вопросе. Российский постпред добавил, что в контексте ситуации с ЗАЭС принципы безопасности неукоснительно соблюдаются.

В ходе выступления Небензя напомнил, что 5 сентября Вооруженные силы Украины осуществили новый обстрел ЗАЭС тремя артиллерийскими зарядами, один из которых попал в крышу спецкорпуса № 1, где хранятся топливные сборки, а также хранилище с твердыми радиоактивными отходами.