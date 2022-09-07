«Профанация чистой воды»: Россия не верит в помощь МАГАТЭ
МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам поездки на Запорожскую АЭС, однако в России считают, что он абсолютно необъективен.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 6 сентября представило отчет о работе миссии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), в котором были зафиксированы разрушения на объектах в результате обстрелов.
Так, среди прочего организация зафиксировала повреждения специального блока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. Урон был нанесен в разных местах, в том числе вблизи реакторов. Пострадали также системы смазки одной из турбин, крыши различных зданий, в том числе гаража для транспортных средств, перевозящих отработанное ядерное топливо.
Представители агентства призвали прекратить обстрелы ЗАЭС и ее окрестностей, так как это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов.
«МАГАТЭ рекомендует прекратить обстрелы на площадке и в ее окрестностях немедленно, чтобы избежать дальнейшего ущерба станции и связанным с ней объектам, для обеспечения безопасности эксплуатационного персонала и для поддержания физической целостности для обеспечения безопасной и надежной работы», — говорится в документе миссии.
Также авторы отчета указали, что в связи с угрозой безопасности необходимо создать вокруг АЭС защитную зону. Однако достичь этой цели можно только при общей договоренности сторон. Кроме того, МАГАТЭ призвало обеспечить цепочки поставок для безопасности станции и гарантировать коммуникацию ЗАЭС со всеми внешними организациями.
«МАГАТЭ рекомендует, чтобы все заинтересованные стороны взяли на себя обязательства и внесли вклад в обеспечение эффективных цепочек поставок для ядерной безопасности станции при любых условиях, включая безопасные транспортные коридоры», — подчеркнули в агентстве.
Помимо этого специалисты по итогам поездки заявили о необходимости учений для отработки эффективного реагирования в случае аварийной ситуации. В МАГАТЭ добавили, что пока продолжающиеся обстрелы не привели к возникновению ядерной аварийной ситуации, но они продолжают постоянно угрожать безопасности с потенциальным воздействием на критические функции. Это, в свою очередь, может привести к тяжелым радиологическим последствиям.
Россия сожалеет, что Международное агентство по атомной энергии в докладе по результатам работы миссии агентства на ЗАЭС не указало источник обстрелов, заявил 6 сентября на заседании Собвеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. По его словам, «в нынешней ситуации крайне важно называть вещи своими именами».
Небензя отметил, что Россия приветствует решение руководства агентства учредить постоянное присутствие на ЗАЭС, так как это позволит экспертам МАГАТЭ самостоятельно оценивать ситуацию в режиме реального времени. Он подчеркнул, что Москва готова оказать всемерное содействие в этом вопросе. Российский постпред добавил, что в контексте ситуации с ЗАЭС принципы безопасности неукоснительно соблюдаются.
В ходе выступления Небензя напомнил, что 5 сентября Вооруженные силы Украины осуществили новый обстрел ЗАЭС тремя артиллерийскими зарядами, один из которых попал в крышу спецкорпуса № 1, где хранятся топливные сборки, а также хранилище с твердыми радиоактивными отходами.
На прошлой неделе делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси посетила ЗАЭС, которая с марта находится под контролем российских военных. Представители «Росатома» и сотрудники ЗАЭС провели их по станции и показали следы обстрелов.
Российская сторона не раз заявляла, что обстрелы станции украинскими военными могут привести к катастрофе. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, все страны должны оказывать давление на Киев, чтобы украинские силы прекратили обстрелы ЗАЭС и не угрожали безопасности всей Европы. Со своей стороны, официальный представитель МИД России Мария Захарова называла все происходящее вокруг ЗАЭС ядерным терроризмом.
«То, что киевский режим творит вокруг Запорожской АЭС, — это ядерный терроризм. Безусловно, он бывает не только с теми, у кого есть ядерное оружие или грязное ядерное оружие, это бывает в том числе и так, как мы сейчас видим», — говорила Захарова в эфире телеканала «Россия 1».
Однако многие специалисты и эксперты в один голос заявляют, что визит миссии МАГАТЭ вызывает массу вопросов. Как отметил профессор, экс-начальник инспекции по ядерной и радиационной безопасности Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», в состав миссии вошли представители восьми стран, где даже нет атомных станций. Он выразил уверенность в том, что отчет о проделанной работе будет необъективным.
«Учитывая ангажированность МАГАТЭ я ничего хорошего от результатов визита не жду. У меня вызвал вопросы состав инспекторов. В составе не было баллистических экспертов, которые должны были посмотреть с какой стороны ведутся обстрелы станции. В миссию вошли 14 человек из 10 стран, но 8 государств из них не имеют атомной энергетики вообще. Шесть стран, чьи представители вошли в комиссию, поставляют режиму Зеленскому дальнобойную артиллерию. Я так думаю, что их туда привезли, чтобы они завели рака за камень и сказали: «это не наше оружие работает против ЗАЭС». Не жду объективных результатов по итогам проверки. Профанация чистейшей воды», - сказал Кузнецов.
Между тем, в середине августа, в Минобороны РФ заявляли, что если в результате обстрелов Запорожской АЭС случится авария, то радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию, Словакию, Румынию и Молдавию. На этом фоне член общественного совета госкорпорации «Росатом» Валерий Меньщиков в беседе с «Радиоточкой НСН» отметил, что радиация может добраться и до Англии, и до Шотландии, и до России в том числе.
«Очень большая опасность – это хранилища отработавшего ядерного топлива. Если туда попадут какие-то снаряды, то это может дать большое количество аэрозолей, которые поднимутся в воздушную среду. А дальше все будет зависеть от того, куда в данный момент дует ветер. Плутоний – тяжелый элемент, он, как во время Чернобыльской катастрофы, ляжет в пределах 30 км. А более легкие элементы, как цезий, легко переносятся ветрами. Они могут добраться и до Англии, и до Шотландии. Эти радиоактивные элементы могут загрязнить территорию России в том числе. Самое главное, что нужно сейчас делать – это не дать возможности продолжать обстрелы», - сказал Меньщиков.
Как ранее заявил постпред России при ООН Василий Небензя, ответственность за последствия артиллерийских ударов по ЗАЭС ляжет на Украину и те страны Совета Безопасности ООН, которые не препятствовали действиям украинских боевиков.
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