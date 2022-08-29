В Кремле назвали необходимой миссию МАГАТЭ на ЗАЭС

Россия считает необходимой миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Постпред РФ в Вене: Миссия МАГАТЭ в пути на Запорожскую АЭС

«Россия заинтересована в этой миссии делегации МАГАТЭ и принимала участие в ее подготовке, открыта к сотрудничеству и взаимодействию», - подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, делегация МАГАТЭ приедет на ЗАЭС из подконтрольной Киеву зоны. Возможные модальности миссии будут обсуждаться на месте. Однако в Кремле подчеркнули, что речи о создании демилитаризованной зоны вокруг АЭС не идет.

Кроме того, Песков отметил, что все страны должны оказывать давление на Киев, чтобы украинские силы прекратили обстрелы ЗАЭС и не угрожали безопасности всей Европы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АЭСУкраинаДмитрий Песков
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