В Кремле назвали необходимой миссию МАГАТЭ на ЗАЭС
Россия считает необходимой миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Россия заинтересована в этой миссии делегации МАГАТЭ и принимала участие в ее подготовке, открыта к сотрудничеству и взаимодействию», - подчеркнул представитель Кремля.
По словам Пескова, делегация МАГАТЭ приедет на ЗАЭС из подконтрольной Киеву зоны. Возможные модальности миссии будут обсуждаться на месте. Однако в Кремле подчеркнули, что речи о создании демилитаризованной зоны вокруг АЭС не идет.
Кроме того, Песков отметил, что все страны должны оказывать давление на Киев, чтобы украинские силы прекратили обстрелы ЗАЭС и не угрожали безопасности всей Европы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru