Воздушное судно Cessna 210 накануне перестало выходить на связь с диспетчерами, позднее береговая охрана получила информацию о его пропаже и начала поисковую операцию.

«Береговая охрана вместе с ведомствами-партнерами... завершила поиски 6 пропавших без вести после того, как дайверы обнаружили всех 6 человек на борту затонувшего судна примерно в 2 милях от острова Хорн», — указало ведомство.

По данным СМИ, погибли в том числе двое детей.

Ранее в Кемеровской области потерпел крушение военный самолет Ан-12, погибли 19 человек, пишет Ura.ru.

