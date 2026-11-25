В США при крушении легкомоторного самолета погибли шесть человек
Легкомоторный самолет разбился у побережья штата Миссисипи в США, шесть человек погибли. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на американскую Береговую охрану США.
Воздушное судно Cessna 210 накануне перестало выходить на связь с диспетчерами, позднее береговая охрана получила информацию о его пропаже и начала поисковую операцию.
«Береговая охрана вместе с ведомствами-партнерами... завершила поиски 6 пропавших без вести после того, как дайверы обнаружили всех 6 человек на борту затонувшего судна примерно в 2 милях от острова Хорн», — указало ведомство.
По данным СМИ, погибли в том числе двое детей.
Ранее в Кемеровской области потерпел крушение военный самолет Ан-12, погибли 19 человек, пишет Ura.ru.
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