«Чрезвычайно опасно!»: В «Росатоме» призвали прекратить обстрелы ЗАЭС
Самое опасное – это попадание снаряда в хранилище с отработавшим ядерным топливом, отметил в эфире НСН Валерий Меньщиков.
Ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС) чрезвычайно опасна, военным необходимо прекратить обстрелы, иначе случится катастрофа, в результате которой радиоактивное облако накроет многие страны, сказал член общественного совета госкорпорации «Росатом» Валерий Меньщиков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что провокации Вооруженных сил Украины могут привести к аварии на Запорожской АЭС. В этом случае радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию, Словакию, Румынию и Молдавию. Валерий Меньщиков отметил, что радиация дойдет и до России.
«Очень большая опасность – это хранилища отработавшего ядерного топлива. Оно содержит очень большое количество радиоактивных элементов. Это хранилище уязвимо и плохо сконструировано. Если туда попадут какие-то снаряды, то это может дать большое количество аэрозолей, которые поднимутся в воздушную среду. А дальше все будет зависеть от того, куда в данный момент дует ветер. Плутоний – тяжелый элемент, он, как во время Чернобыльской катастрофы, ляжет в пределах 30 км. А более легкие элементы, как цезий, легко переносятся ветрами. Они могут добраться и до Англии, и до Шотландии», - сказал Меньщиков.
По его словам, радиоактивные элементы в случае аварии могут дойти и до территории России. Так, Меньщиков отметил, что для решения ситуации вокруг ЗАЭС необходимы конкретные шаги всего международного сообщества.
«Эти радиоактивные элементы могут загрязнить территорию России в том числе. Это чрезвычайно опасно. Самое главное, что нужно сейчас делать – это не дать возможности продолжать обстрелы. Это может и миссия МАГАТЭ, но почему-то это все затягивается. Наших усилий тут недостаточно, нужно международное внимание. Сотни тысяч людей находятся под угрозой. Меня печалит, что миссия МАГАТЭ отстранена от этих событий», - указал Меньщиков.
Также член общественного совета «Росатома» рассказал, что шесть реакторов Запорожской АЭС нуждаются в постоянном и бесперебойном охлаждении для нормальной работы.
«Во-первых, это самая крупная атомная станция в Европе: шесть реакторов типа ВВЭР. Они все время требуют определенного охлаждения. Вся система охлаждения должна работать бесперебойно. Конечно, есть дополнительные источники энергии, как дизельгенераторы, которые могут подключить, если будет нарушена эта система. Но большой риск остается», - сказал Меньщиков.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что 19 августа киевский режим намерен провести резонансную провокацию на ЗАЭС в период посещения Украины генсека ООН Антониу Гутерреша. По его словам, Киев хочет обвинить Москву в создании техногенной катастрофы.
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