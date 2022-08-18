«Чрезвычайно опасно!»: В «Росатоме» призвали прекратить обстрелы ЗАЭС

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что провокации Вооруженных сил Украины могут привести к аварии на Запорожской АЭС. В этом случае радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию, Словакию, Румынию и Молдавию. Валерий Меньщиков отметил, что радиация дойдет и до России.

«Очень большая опасность – это хранилища отработавшего ядерного топлива. Оно содержит очень большое количество радиоактивных элементов. Это хранилище уязвимо и плохо сконструировано. Если туда попадут какие-то снаряды, то это может дать большое количество аэрозолей, которые поднимутся в воздушную среду. А дальше все будет зависеть от того, куда в данный момент дует ветер. Плутоний – тяжелый элемент, он, как во время Чернобыльской катастрофы, ляжет в пределах 30 км. А более легкие элементы, как цезий, легко переносятся ветрами. Они могут добраться и до Англии, и до Шотландии», - сказал Меньщиков.

По его словам, радиоактивные элементы в случае аварии могут дойти и до территории России. Так, Меньщиков отметил, что для решения ситуации вокруг ЗАЭС необходимы конкретные шаги всего международного сообщества.