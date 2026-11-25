В Крыму три школы закрыли на карантин из-за внебольничной пневмонии
Три школы в Крыму закрыли на карантин из-за выявления внебольничной пневмонии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство образования, науки и молодежи республики.
Ведомство отметило, что три общеобразовательные организации полностью закрыты.
«Это две школы в Симферополе - средняя общеобразовательная №29 и школа-гимназия №39 - и одна в Симферопольском районе – Трехпрудненская школа-гимназия имени Ушинского», — указали в министерстве.
Между тем Роспотребнадзор назвал самым эффективным способом профилактики пневмонии вакцинацию.
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