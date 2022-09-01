Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС
Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла на Запорожскую АЭС для обеспечения безопасности ядерного объекта. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что всего в колонне девять машин с надписью ООН и несколько единиц автомобилей сопровождения. При этом ситуация на станции спокойная, звуков обстрелов нет.
Ранее, 31 августа, глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что программа визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС рассчитана на один день, напоминает RT. Он отметил, что, согласно заявлению, эксперты МАГАТЭ планируют ознакомиться с работой станции.
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