Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла на Запорожскую АЭС для обеспечения безопасности ядерного объекта. Об этом сообщает РИА Новости.

Минобороны: ВСУ попытались захватить Запорожскую АЭС

Отмечается, что всего в колонне девять машин с надписью ООН и несколько единиц автомобилей сопровождения. При этом ситуация на станции спокойная, звуков обстрелов нет.

Ранее, 31 августа, глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что программа визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС рассчитана на один день, напоминает RT. Он отметил, что, согласно заявлению, эксперты МАГАТЭ планируют ознакомиться с работой станции.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / РИА Новости
ТЕГИ:АЭСУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры