Бактерия Klebsiella pneumoniae приобрела устойчивость к антибиотикам, а в больницах для ее распространения созданы «благоприятные» условия, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Всемирная организация здравоохранения вполне обоснованно предупредила, что сегодня в Европе, прежде всего, бактерия Klebsiella pneumoniae приобрела устойчивость к антибиотикам. Антибиотик – это порождение природы, не синтезированный какой-то препарат. Любая форма жизни пытается выжить, для микробов и вирусов это выживание заканчивалось тем, что они приобретали устойчивость к этим антибиотикам. Поэтому сейчас мы говорим об инфекциях, которыми заражаются часто именно в медицинском учреждении, потому что там создается такая среда, там сосредоточены ослабленные больные», - отметил он.

Всемирная организация здравоохранения заявила о стремительном росте устойчивости бактерий к антибиотикам во всём мире. Согласно докладу ВОЗ, уже каждая шестая лабораторно подтверждённая бактериальная инфекция в мире оказалась устойчивой к антибиотикам. Более того, в период с 2018 по 2023 год устойчивость выросла более чем в 40% отслеживаемых комбинаций «бактерия — антибиотик». Средний ежегодный прирост устойчивости по этим показателям составлял 5–15%.

Особенно тревожная ситуация складывается сейчас в европейских больницах, где распространяются так называемые супербактерии, способные противостоять сразу нескольким группам препаратов.

