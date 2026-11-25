«По оперативным данным погибших и пострадавших нет... Зафиксированы небольшие повреждения, в течение нескольких часов они будут отработаны», — написал чиновник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, на местах падения беспилотников работают экстренные службы.

Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью над территорией России, в том числе Самарской областью, уничтожили 305 украинских дронов, пишет Ura.ru.

