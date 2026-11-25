В Сызрани после атаки БПЛА повреждены предприятия
ВСУ попытались атаковать предприятия в Сызрани Самарской области. Об этом сообщил глава города Андрей Советкин.
«По оперативным данным погибших и пострадавших нет... Зафиксированы небольшие повреждения, в течение нескольких часов они будут отработаны», — написал чиновник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, на местах падения беспилотников работают экстренные службы.
Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью над территорией России, в том числе Самарской областью, уничтожили 305 украинских дронов, пишет Ura.ru.
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