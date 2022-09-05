«Заводят рака за камень»: Отчет МАГАТЭ по визиту на Запорожскую АЭС будет необъективным

Ранее сообщалось, что представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) завершили работу на Запорожской АЭС. На станции осталось двое наблюдателей. Отчет о визите, как сообщают СМИ, может появиться 6 сентября. Кузнецов считает, что выводы будут необъективными.

«Учитывая ангажированность МАГАТЭ я ничего хорошего от результатов визита не жду. У меня вызвал вопросы состав инспекторов. В составе не было баллистических экспертов, которые должны были посмотреть с какой стороны ведутся обстрелы станции. В миссию вошли 14 человек из 10 стран, но 8 государств из них не имеют атомной энергетики вообще. Что это за эксперт, который представляет страну, где нет АЭС? Для меня это ноль. В таком случае можно было назвать туда кого угодно. Шесть стран, чьи представители вошли в комиссию, поставляют режиму Зеленскому дальнобойную артиллерию. Я так думаю, что их туда привезли, чтобы они завели рака за камень и сказали: «это не наше оружие работает против ЗАЭС». Не жду объективных результатов по итогам проверки. Профанация чистейшей воды», - сказал Кузнецов.