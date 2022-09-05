«Заводят рака за камень»: Отчет МАГАТЭ по визиту на Запорожскую АЭС будет необъективным
В составе миссии МАГАТЭ не было специалистов по баллистической экспертизе, которые ответили бы на вопрос: откуда летят ракеты, сказал НСН доктор технических наук Владимир Кузнецов.
Визит специалистов МАГАТЭ вызывает массу вопросов. В состав миссии вошли представители 8 стран, где нет атомных станций, а баллистических экспертов вообще не было, потому отчет о проделанной работе будет необъективным, заявил профессор, экс-начальник инспекции по ядерной и радиационной безопасности Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее сообщалось, что представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) завершили работу на Запорожской АЭС. На станции осталось двое наблюдателей. Отчет о визите, как сообщают СМИ, может появиться 6 сентября. Кузнецов считает, что выводы будут необъективными.
«Учитывая ангажированность МАГАТЭ я ничего хорошего от результатов визита не жду. У меня вызвал вопросы состав инспекторов. В составе не было баллистических экспертов, которые должны были посмотреть с какой стороны ведутся обстрелы станции. В миссию вошли 14 человек из 10 стран, но 8 государств из них не имеют атомной энергетики вообще. Что это за эксперт, который представляет страну, где нет АЭС? Для меня это ноль. В таком случае можно было назвать туда кого угодно. Шесть стран, чьи представители вошли в комиссию, поставляют режиму Зеленскому дальнобойную артиллерию. Я так думаю, что их туда привезли, чтобы они завели рака за камень и сказали: «это не наше оружие работает против ЗАЭС». Не жду объективных результатов по итогам проверки. Профанация чистейшей воды», - сказал Кузнецов.
Собеседник «Радиоточки НСН» отметил, что об ангажированности визита может свидетельствовать и встреча главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси с президентом Украины Владимиром Зеленском.
«Гросси за два часа сделал выводы и больше на самой мощной в Европе станции не появлялся. Не успел приехать, тут же побежал докладываться к Зеленскому, ручки ему трясти. Уверен, что ему сначала «вставили» по линии США, в частности, ЦРУ, потом Зеленский попытался обтесать. Оставшиеся же на ЗАЭС два сотрудника из миссии будут портить нервы не только работникам, но и России. Неизвестно из каких стран эти представители. В первом приближении мы можем доверять только французам и китайцам, потому что у них есть ядерная энергетика», - отметил Кузнецов.
Ранее Владимир Кузнецов в эфире НСН заявил, что Запорожскую АЭС надо останавливать. По его словам, неработающая станция снижает риск ядерной катастрофы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,8 млн+41 690 / сут.
Умерли
385 тыс.+76 / сут.
Выздоровели
18,8 млн+30 703 / сут.
- Шнурову запретили выступать в Санкт-Петербурге
- Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании
- Замглавы Херсонской ВГА заявил, что Антоновский мост находится в аварийном состоянии
- Шнуров заявил, что Пугачевой можно делать всё, что угодно
- Путин объяснил, ради чего нужно жить
- Путин возложил на киевский режим вину за ситуацию в Донбассе
- Путин: Россия является настоящей Страной восходящего солнца
- Путин заявил, что жители Донбасса воюют лучше профессиональных военных
- В Кремле назвали взрыв у российского посольства в Кабуле недопустимым терактом
- Путин поручил обеспечить технологическую независимость России от иностранного софта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru