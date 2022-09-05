«Заводят рака за камень»: Отчет МАГАТЭ по визиту на Запорожскую АЭС будет необъективным

В составе миссии МАГАТЭ не было специалистов по баллистической экспертизе, которые ответили бы на вопрос: откуда летят ракеты, сказал НСН доктор технических наук Владимир Кузнецов. 

Визит специалистов МАГАТЭ вызывает массу вопросов. В состав миссии вошли представители 8 стран, где нет атомных станций, а баллистических экспертов вообще не было, потому отчет о проделанной работе будет необъективным, заявил профессор, экс-начальник инспекции по ядерной и радиационной безопасности Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Ранее сообщалось, что представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) завершили работу на Запорожской АЭС. На станции осталось двое наблюдателей. Отчет о визите, как сообщают СМИ, может появиться 6 сентября. Кузнецов считает, что выводы будут необъективными.

«Учитывая ангажированность МАГАТЭ я ничего хорошего от результатов визита не жду. У меня вызвал вопросы состав инспекторов. В составе не было баллистических экспертов, которые должны были посмотреть с какой стороны ведутся обстрелы станции. В миссию вошли 14 человек из 10 стран, но 8 государств из них не имеют атомной энергетики вообще. Что это за эксперт, который представляет страну, где нет АЭС? Для меня это ноль. В таком случае можно было назвать туда кого угодно. Шесть стран, чьи представители вошли в комиссию, поставляют режиму Зеленскому дальнобойную артиллерию. Я так думаю, что их туда привезли, чтобы они завели рака за камень и сказали: «это не наше оружие работает против ЗАЭС». Не жду объективных результатов по итогам проверки. Профанация чистейшей воды», - сказал Кузнецов.

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Собеседник «Радиоточки НСН» отметил, что об ангажированности визита может свидетельствовать и встреча главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси с президентом Украины Владимиром Зеленском.

«Гросси за два часа сделал выводы и больше на самой мощной в Европе станции не появлялся. Не успел приехать, тут же побежал докладываться к Зеленскому, ручки ему трясти. Уверен, что ему сначала «вставили» по линии США, в частности, ЦРУ, потом Зеленский попытался обтесать. Оставшиеся же на ЗАЭС два сотрудника из миссии будут портить нервы не только работникам, но и России. Неизвестно из каких стран эти представители. В первом приближении мы можем доверять только французам и китайцам, потому что у них есть ядерная энергетика», - отметил Кузнецов.

Ранее Владимир Кузнецов в эфире НСН заявил, что Запорожскую АЭС надо останавливать. По его словам, неработающая станция снижает риск ядерной катастрофы.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Военная ОперацияЯдерная БезопасностьАЭС
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