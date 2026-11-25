Антибиотики перестают работать, потому что их неправильно применяют, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Во-первых, часто бывает так, что человеку назначили антибиотики, а он два дня пропил и бросил, температура прошла, хорошо себя чувствует, но полный цикл не прошел. Это создает благоприятные условия для микроба, в результате которой он получил ту же самую пневмонию. Во-вторых, когда-то мы при вирусных заболеваниях обязательно назначали антибиотики, при том же ковиде. Они не борются с вирусами, но нужно, чтобы у ослабленного организма не возникло осложнений. Сейчас у нас начнется подъем заболеваемости гриппом, первое, что будут делать мамочки – предлагать ребенку антибиотики. Хотя мы знаем, что ими не лечатся вирусные заболевания, но организм ослаблен. Два попил и все, та же схема», - рассказал он.