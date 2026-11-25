Онищенко объяснил, почему антибиотики перестают работать
Геннадий Онищенко заявил НСН, что сегодня антибиотики применяются при любом гриппе, но часто курс не пропивают до конца.
Антибиотики перестают работать, потому что их неправильно применяют, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Во-первых, часто бывает так, что человеку назначили антибиотики, а он два дня пропил и бросил, температура прошла, хорошо себя чувствует, но полный цикл не прошел. Это создает благоприятные условия для микроба, в результате которой он получил ту же самую пневмонию. Во-вторых, когда-то мы при вирусных заболеваниях обязательно назначали антибиотики, при том же ковиде. Они не борются с вирусами, но нужно, чтобы у ослабленного организма не возникло осложнений. Сейчас у нас начнется подъем заболеваемости гриппом, первое, что будут делать мамочки – предлагать ребенку антибиотики. Хотя мы знаем, что ими не лечатся вирусные заболевания, но организм ослаблен. Два попил и все, та же схема», - рассказал он.
Всемирная организация здравоохранения заявила о стремительном росте устойчивости бактерий к антибиотикам во всём мире. Согласно докладу ВОЗ, уже каждая шестая лабораторно подтверждённая бактериальная инфекция в мире оказалась устойчивой к антибиотикам. Более того, в период с 2018 по 2023 год устойчивость выросла более чем в 40% отслеживаемых комбинаций «бактерия — антибиотик». Средний ежегодный прирост устойчивости по этим показателям составлял 5–15%.
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